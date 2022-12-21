نجم المنتخب المغربي يقترب من اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز

اقترب عز الدين أوناحي، نجم خط وسط منتخب المغرب، بقوة، من الرحيل عن صفوف ناديه آنجيه الفرنسي.



وجذب أوناحي الأنظار إليه بشدة في كأس العالم 2022، حيث لمع في المسيرة التاريخية لأسود أطلس، التي انتهت باحتلالهم المركز الرابع.



وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ليستر سيتي استفسر عن إمكانية ضم لاعب الوسط المغربي، وقدم عرضا ماليا بقيمة 45 مليون يورو.



وأشارت إلى أن آنجيه، متذيل الدوري الفرنسي، لا يمانع بيع أوناحي، ولكنه اشترط على إدارة ليستر سيتي، الاحتفاظ بلاعب الوسط المغربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



وأكدت ليكيب أن أيام أوناحي وزميله سفيان بوفال باتت معدودة للغاية داخل النادي الفرنسي، الذي يحاول الاستفادة من العروض المقدمة لهما للخروج من أزمة مالية خانقة.

