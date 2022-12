عرض عُماني لشراء بشت ميسي بمليون دولار..!

أعلن عضو مجلس الشورى العُماني السابق المحامي أحمد البرواني رغبته في شراء "بشت ميسي" الذي سيطر على أحاديث العالم منذ يوم تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 يوم الأحد الماضي.

ونشر البرلماني السابق المحامي البرواني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة أعلن فيها رصد مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل شراء البشت الذي وضحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أكتاف الأسطورة الأرجنتيني "ليونيل ميسي" في ختام مونديال قطر 2022.

وقال المحامي البرواني في تغريدته مخاطبًا "ميسي": "صديقي ميسي.. من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بـكأس العالم قطر 2022 أبهرني الأمير تميم بن حمد آل ثاني وهو يُلبسك البشت العربي، رمز الشهامة والحكمة.. ميسي أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك البشت".

واختتم المحامي البرواني تغريدته باللغة الإنجليزية: "I'm offering you a million $ to give me that Bisht”.

وأحدث عرض البرواني لشراء "بشت ميسي" انقسامًا في آراء النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بين مرحبٍ ومعارض.

وذكر مؤيدو رغبة المحامي البرواني في شراء "بشت" ميسي ورصد مبلغ هائل مقابل الحصول عليه هو دليلًا على أهمية ومكانة البشت لدى المجتمعات الخليجية خاصة والعربية عامة.

في المقابل، قال العديد من المعلقين أن من باب أولى دفع هذا المبلغ، مليون دولار، لدعم الأسر الفقيرة في الوطن العربي بدلًا من دفعه لشخص يعد من أغنى وأشهر الشخصيات في العالم.

وكان بشت ميسي قد أحدث "زوبعة" حول العالم وسيطر أحاديث النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي منذ يوم الأحد الماضي، 18 ديسمبر 2022 بعدما رافق الأسطورة "ميسي" في أهم لحظة في حياته حينما استعاد كأس العالم الغائب عن بلده منذ مونديال 1986.

ولم تتوقف الجماهير العربية والأرجنتينية عن مدح "البشت" الذي منحه حاكم قطر للأسطورة "ميسي" باعتباره الطريقة العربية في تكريم الضيوف والترحيب بهم من خلال لبسهم الملابس التقليدية، خاصة وأن الرداء الخليجي العربي يرتديه الملوك والأمراء وأصحاب المكانة العالية في المناسبات الرسمية والأعياد الدينية والوطنية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر موقع التدوين "تويتر" صورة الأسطورة ميسي بالبشت وأرفقها بتغريدة جاء فيها: "بالتأكيد.. أنت ملك" في إشارة إلى أن البشت لا يلبسه إلا الملوك في الوطن العربي وتحديدًا دول الخليج العربي.

يُعرف أحمد البرواني نفسه على موقع التدوين "تويتر" بأنه عضو في مجلس الشورى العُماني ومحام ومحكّم، وباحث دكتوراه.

كما كان أحمد البرواني عضوًا في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس جمعية المحامين.