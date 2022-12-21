روسيا والصين توقعان اتفاقية لبناء قاعدة قمرية مستقبلية

أعلن يوري بوريسوف، رئيس "روسكوسموس"، أنه تم توقيع اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية.

القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.

وقال على قناة "روسيا 24": "سننتقل إلى المرحلة التالية، على الأرجح، وفي اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين، لبناء قاعدة قمرية مستقبلية. كما تعلمون، تم توقيع مذكرة في عام 2021، ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال".

في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.