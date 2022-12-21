طريقة تحضير السحلب الساخن – مقادير سهلة وبسيطة منزلية

طريقة تحضير السحلب الساخن – مقادير سهلة وبسيطة، يعتبر السحلب مشروب الشتاء الدافئ اللذيذ، متميز باللون الأبيض الصافي، وهو مشروب دسم وذو سماكة جيدة، وطعم لذيذ، إضافة إلى فوائده الجيدة خاصة بوجود بعض المكسرات التي تزيد من مزاياه الصحية ومن رونقه الجميل، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة تحضير السحلب الساخن –مقادير سهلة وبسيطة.

مقادير السحلب الساخن

2 ملعقة حجم كبير من نشا الذرة

4 أكواب من الحليب

3 ملاعق حجم كبير من السكرأو حسب الرغبة.

2 ملعقة حجم صغيرمن الماء

2 ملعقة طعام الفستق والمكسرات

1 ملعقة حجم كبير من ماء الورد

1 ملعقة حجم صغير من الفانيلا "حسب الرغبة"

طريقة تحضير السحلب الساخن

أولاً، يجب مزج نشا الذرة مع نصف كوب من الحليب.

ثم يوضع الحليب المتبقي مع السكر حتى يغليان جيداً، ثم يترك على نار خفيفة يمكن إضافة الفانيلا معهما.

ثم يضاف خليط نشا الذرة والحليب إلى الوعاء.

ويتم طهيهم لمدة 10 دقائق مع التحريك باستمرار للحفاظ على عدم تشكّل أي كتل، وذلك حتى يصبح المزيج كثيفاً ومتماسكاً.

ثم يتم إضافة ماء الورد.

ويقلب المزيج بشكل جيد

ثم يسكب ويرش على سطحه القرفة، الجوز، جوز الهند، الفستق الحلبي، اللوز، الصنوبر، الزبيب.

وأخيراً يتم تقديمه ساخناً أو بارداً حسب الرغبة، وصحتين وعافية على قلب الجميع.

فوائد السحلب الصحية

يحتوي السحلب على الأملاح المعدنية والفيتامينات خصوصاً الكالسيوم ويعمل على تقوية العظام والوقاية من ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على سلامة وقوة الأسنان وتحسين قوة الجسم المناعية.

يساعد على تنشيط الجسم بأكمله، وتقوية الدورة الدموية لذلك هو يقوم بتدفئة الجسم.

مفيد فى حالات الإسهال وعلاج القرحة وإيقاف نزيف المعدة والأمعاء والأثنى عشر وعلاج المغص المعوي والقولون.

مفيد للأطفال والكبار للوقاية من الأمراض والتدفئة فى الشتاء وطعمه لذيذ ومحبب عند كل الناس.

مقوي للجنس وأيضاً محفز للشهوة.

يساعد على التسمين وللذين يعانون من النحافة الزائدة.