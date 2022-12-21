الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على الأسرى أبو غازي وبدوان والجعبري أثناء اعتقالهم

رصدت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين جاكلين فرارجة اليوم الأربعاء، ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين أثناء اعتقالهم من انتهاكات وضرب همجي وشتائم مؤذية لهم ولعائلاتهم.

وأشارت المحامية فرارجة، إلى أن من بين هؤلاء الأسرى: الأسيرين الشقيقين أحمد وهيثم أبو غازي من مخيم العروب/ الخليل، اللذان تعرضا للضرب المبرح أثناء اعتقال جنود الاحتلال لهم، خلال عملهم ظهراً حيث قام الجنود بلكمهما على وجههما واجلسوهما أرضاً وضربوهما على رأسهما بفوهات بنادقهم، وطلب منهما الجنود هوياتهم، فابلغوهما أنهما لا يحملانها، فقاموا باعتقالهما وأخذوهما إلى البرج العسكري قبالة المخيم وبعد لحظات حضرت والدة الأسيرين ومعها هويتهما فأخذوا الهويات وانهالوا عليهما بالضرب الشديد، ولا تزال آثار الضرب واضحة على وجههما، ثم أحضرا إلى مركز توقيف "عصيون"، وكان لديهما محكمة يوم الخميس الماضي، تم تمديد م توقيفهما ستة أيام أخرى.

أما الأسير عدي بدوان(20 عاماً) من قرية بدو/ رام الله، فقد تعرض للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، وقام عدد من الجنود باقتحام البيت الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل، وقاموا بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته وقلبها رأساً على عقب، ومن ثم اقتادوه إلى معسكر قريب للجيش مكث فيه قرابة الخمس ساعات، ثم أحضروه إلى مركز توقيف "عصيون".

كما نكل جيش الاحتلال بالأسير عبد الرحمن الجعبري(24 عاماً) من مدينة الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله الساعة الرابعة فجراً ، وقيدوا يديه إلى الخلف وعصبوا عينيه ومن ثم اعتقلوه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وأخبر الجنود بأنه أجرى عملية بعينه اليسرى إلا أن أحد الجنود قام بضربه عليها، ونقل بعدها إلى مركز توقيف "عصيون"، وكان لديه محكمة الخميس الماضي، حيث تم تمديد توقيفه لمدة 72 ساعة من أجل تحويل ملفه للاعتقال الإداري.