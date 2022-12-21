تأكيداً لما نشرته "وكالة فلسطين اليوم: العمادي يعلن رسمياً موعد صرف المنحة القطرية لشهر 12 غداً

تأكيداً لما نشرته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، عن موعد صرف المنحة القطرية في غزة عن شهر ديسمبر 2022.

وأكًد السفير العمادي في تصريح صحفي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 22/12/2022م.

وأوضح العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وكانت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" علمت من مصدر خاص عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، الأمم المتحدة تبدأ بصرف المنحة القطرية 100 دولار لنحو 100 ألف مستفيد من قطاع غزة يوم غد الخميس 22 ديسمبر 2022، بنفس آلية الشهر الماضي.

وتوقعت المصادر، أن تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية مساء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، وتتم عملية الصرف بدءًا من يوم غد الخميس عبر النقاط المحددة، بقيمة 310 شواكل.

يشار إلى أن الأمم المتحدة قامت بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر نوفمبر 2022، بتاريخ 23-11- 2022، عبر مئات المراكز والمحال التجارية المنتشر في قطاع غزة.