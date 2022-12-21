سرايا القدس- كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال على نقطة جبل جرزيم بنابلس

أعلنت سرايا القـدس-كتيبة نابلس اليوم الأربعاء 21/12/2022، استهدافها قوة صهيونية بمدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس: "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ســ02:00 فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني على «نقطة جبل جرزيم» بصليات كثيفة من الرصاص والعودة لقواعدهم بسلام."

فيما يلي نص البيان:

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايـا القـدس كتيبـة نابلس :::..

استهداف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص

بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ســ02:00 فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني على «نقطة جبل جرزيم» بصليات كثيفة من الرصاص والعودة لقواعدهم بسلام.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القـدس-كتيبة نابلس

الأربعاء 21/ديسمبر/2022م