سرايا القدس- كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال على نقطة جبل جرزيم بنابلس

أعلنت سرايا القـدس-كتيبة نابلس اليوم الأربعاء 21/12/2022، استهدافها قوة صهيونية بمدينة نابلس بالضفة المحتلة.
وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس: "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ســ02:00 فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني على «نقطة جبل جرزيم» بصليات كثيفة من الرصاص والعودة لقواعدهم بسلام."
فيما يلي نص البيان:
{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
بلاغ عسكري صادر عن
..::: سرايـا القـدس كتيبـة نابلس :::..
استهداف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص
بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ســ02:00 فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني على «نقطة جبل جرزيم» بصليات كثيفة من الرصاص والعودة لقواعدهم بسلام.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القـدس-كتيبة نابلس
الأربعاء 21/ديسمبر/2022م