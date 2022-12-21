مصدر خاص: توقعات بصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 12 غداً الخميس

علمت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من مصدر خاص عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة بصرف المنحة القطرية 100 دولار لنحو 100 ألف مستفيد من قطاع غزة يوم غد الخميس 22 ديسمبر 2022، بنفس آلية الشهر الماضي.

وتتوقع المصادر، أن تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية مساء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، وتتم عملية الصرف بدءًا من يوم غد الخميس عبر النقاط المحددة، بقيمة 310 شواكل.

يشار إلى أن الأمم المتحدة قامت بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر نوفمبر 2022، بتاريخ 23-11- 2022، عبر مئات المراكز والمحال التجارية المنتشر في قطاع غزة.