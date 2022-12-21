مهجة القدس : عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد انتهاك صارخ للقانون الدولي

اعتبر محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ صباح اليوم الأربعاء 21/ 12/2022 أن قرار وزير جيش الاحتلال الصهيوني بيني غانتس، عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد إلى عائلته هو عقاب جماعي لعائلة الأسير وذويه بهدف مفاقمة معاناتهم.

وبين الشقاقي ان سياسة احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخًا للقانون الدولي وللحقوق الأساسية للشهيد وعائلته، وتُعدُّ عملاً غير إنساني وغير أخلاقي، وتعدٍ على كل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.

واوضح الشقاقي بهذا القرار تصل قائمة الأسرى الشهداء المحتجزة عند الاحتلال إلى 11 شهيدًا أقدمهم الشهيد الأسير أنيس دولة، وعزيز عويسات، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر، وسامي العمور، وداوود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان.