"فلسطين اليوم"  تعزز حلتها بثلاث زوايا تفاعلية جديدة مع بداية العام الجديد

عززت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حلتها الإلكترونية بثلاث زوايا تفاعلية مع بداية العام الجديد 2023 في إطار تطوير الموقع ليواكب التطورات العالمية في العمل الإلكتروني واستجابة لحاجات قرائها.

وأكد مدير عام الوكالة الصحفي صالح المصري أنه تم إضافة زاوية بعنوان "بودكاست فلسطين اليوم" حيث تم تصنيفه لأربع زوايا منها الدينية والسياسية والاجتماعية والمنوعات، بالإضافة إلى إضافة زاوية متخصصة إنفوجرافيك فلسطين اليوم والتي تتنوع ما بين رياضية وسياسية اجتماعية ومنوعات.

وبين، أنه تم تخصيص زاوية جديدة بعنوان انفوفيديو حيث تعالج هذه الزوايا قضايا مجتمعية وسياسية موضحا أن الإضافات الجديدة تخدم التقارير الإخبارية والأخبار في قسم التحرير وتخدم المنصات المتنوعة للسوشال ميديا التابعة للوكالة عبر تويتر وإنستجرام ويوتيوب وتلجرام والفيسبوك.

وأوضح المصري، أن الإضافات الجديدة تتزامن واحتفال الوكالة بذكرى انطلاقتها 19 حيث شملت العديد من التصاميم العصرية على واجهة الصفحة الرئيسية وإغلاق بعض الأيقونات ودمج أخرى وفق دراسة ميدانية قامت بها الوكالة للعشرات من متابعيها وفق استبانة متخصصة أشرف عليها قسم التحرير بالوكالة من أجل تعزيز حضور الوكالة في الأوساط الشبابية ومجتمعات جديدة .

وانطلقت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في العام 2003، حيث يعمل فيها فريق متخصص من الإعلاميين، وعملت على النهوض بواقع الإعلام الفلسطيني فكانت رافدا ومرجعاً يعتمد عليه كثير من الإعلاميين والباحثين وأصحاب الرأي من خلال مواكبتها للحدث لحظة بلحظة وتقديم التقارير والتحاليل المكتوبة والمصورة .