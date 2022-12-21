حماس : الاحتلال يضاعف برفض تسليم جثمان الأسير أبو حميد من حجم وفظاعة الجريمة

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس اليوم الثلاثاء 21/12/2022 ، ان الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الاسير ناصر ابو حميد عبر الاهمال الطبي المتعمد، بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه.

وبين قاسم تعقيباً على رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد أن قرار الاحتلال يعتبر مخالفة لأبسط القوانين والأعراف الدولية وانتهاك لكل معايير حقوق الإنسان.

أوضح أن الاحتلال يتصرف بمنطق إرهابي وسلوك نازي واضح، وانحطاط أخلاقي غير مسبوق ، معتبراً أن هذا القرار يؤكد عجز كل المنظومة الدولية عن إجبار الاحتلال على أبسط الأمور.

وكانت مصادر عبرية، كشفت اليوم الأربعاء 21/12/2022، أن وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس قرر عدم إعادة جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد لذويه.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، فقد أوصى المسؤولون الأمنيون بعد تقييم للوضع، بعدم تسليم جثمان أبو حميد لذويه.

وأعلنت مؤسسات الأسرى أمس الثلاثاء، استشهاد الأسير أبو حميد جراء الإهمال الطبي المتعمد له.

وارتفعت قائمة الشهداء من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى (233) شهيداً بعد استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد بسبب جريمة الإهمال الطبي.