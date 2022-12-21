موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022 أمام سموحة  والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام سموحة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي- يتزايد البحث عبر محركات البحث عن موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام سموحة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة في إطار الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري، على ملعب الأهلي وي السلام، بعد أن أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة فريقه أمام فاركو والتي فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام سموحة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام سموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.