المحامين العرب: الاحتلال ينتهج سياسة الانتقام من الأسرى المرضى

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، السياسة الإجرامية التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الأسير ناصر أبو حميد، الذي كان يعاني من مرض السرطان حتى استشهاده.

وقال بنعيسى في بيان له، لقد استشهد الأسير أبو حميد على آثر إهمال طبي جسيم ومتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال، الذي ينتهج سياسة الانتقام من الأسرى المرضى.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي الفاشي تعمد إلحاق الضرر الطبي بالشهيد أبو حميد وتركه في معاناة مع آلام مرض السرطان الذي نهش جسده خلف القضبان حتى ارتقى شهيدًا.

ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة النكراء ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المرضى من الأسرى، والتي تتنافى مع اتفاقية جنيف وتعد جرائم ضد الإنسانية لن ينساها التاريخ ولن تسقط بالتقادم.