موجة انفلونزا طيور مدمرة تجتاح 37 دولة أوروبية

اجتاحت أوروبا موجة انفلونزا طيور مدمرة تسببت بإعدام عشرات ملايين الدواجن بحسب السلطات الصحية في القارة، التي قررت إمكانية استخدام التطعيمات لوقف الفيروس.

وقال تقرير صادر عن ثلاث هيئات صحية أوروبية أنه تم اكتشاف 2500 بؤرة للمرض في مزارع دواجن في 37 دولة اوروبية، خلال الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وأيلول/ سبتمبر 2022.

ووصف التقرير الذي اعده "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها" و"المختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي" و"الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية" الموجة الحالية للمرض بانها "الاكثر تدميرا: في تاريخ القارة الاوروبية.

واشار التقرير الى إعدام حوالي 50 مليون طير دجاج وبطّ وديك الرومي في مزارع ضربها الفيروس، منوها الى ان الحصيلة لا تشمل عمليات اعدام وقائية اخرى.

وقال التقرير:"أن عدد المزارع المتضررة جراء الوباء، زادت بنسبة 35% خلال الخريف الحالي مقارنة بذات الفصل من العام الماضي."

وأشارت السلطات الصحية إلى أنها تدرس استخدام التطعيمات لوقف انتشار الفيروس الذي بات الآن أكثر ضراوة.

ومخاطر الاصابة لدى البشر لا تزال منخفضة، باستثناء العاملين في المزارع، والذين تتراوح المخاطر لديهم بين منخفضة ومتوسطة، بحسب "المركز الأوروبي للوقاية من الامراض".

ويتسبب بإنفلونزا الطيور نوع من فيروسات الإنفلونزا نادرًا ما يصيب البشر. علما ان جميع المصابين به تقريبا كانوا مخالطين للطيور، وذلك لحقيقة ان الفيروس لا ينتقل من انسان الى انسان.

وتشمل اعراض الاصابة انفلونزا الطيور صعوبة بالغة في التنفُّس، فضلا عن اعراض اخرى مشابهة للانفلونزا العادية، ويعالج المصابون بالأدوية المُضادَّة للفيروسات.