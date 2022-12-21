اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بعد اقتحام منازل المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 21/12/2022، عدداً من المواطنين بعد حملة دهم واقتحام في الضفة المحتلة.
وأجبرت قوات الاحتلال شاباً على تسليم نفسه في بيت لحم، بالضفة المحتلة.
١. المحرر عياد الهريمي- بيت لحم
٢. المحرر مجدي حسن عمارنة- يعبد جنوب جنين
٣. مهدي صبح شقيق الشهيـ.د أسامة صبح- برقين غرب جنين
٤. صايل حمامرة- جبع جنوب جنين
٥. جمال محمد مراعبة- فحمة قرب جنين
٦. خالد أحمد مراعبة- فحمة
٧. أحمد غانم- برقين
٨. محمد فدائي نافع- نعلين غرب رام الله
٩. عز الدين خليل حبازي- نعلين
١٠. قصي خالد العسود- إذنا غرب الخليل