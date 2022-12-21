اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بعد اقتحام منازل المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 21/12/2022، عدداً من المواطنين بعد حملة دهم واقتحام في الضفة المحتلة.

وأجبرت قوات الاحتلال شاباً على تسليم نفسه في بيت لحم، بالضفة المحتلة.

١. المحرر عياد الهريمي- بيت لحم

٢. المحرر مجدي حسن عمارنة- يعبد جنوب جنين

٣. مهدي صبح شقيق الشهيـ.د أسامة صبح- برقين غرب جنين

٤. صايل حمامرة- جبع جنوب جنين

٥. جمال محمد مراعبة- فحمة قرب جنين

٦. خالد أحمد مراعبة- فحمة

٧. أحمد غانم- برقين

٨. محمد فدائي نافع- نعلين غرب رام الله

٩. عز الدين خليل حبازي- نعلين

١٠. قصي خالد العسود- إذنا غرب الخليل