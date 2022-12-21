طقس فلسطين.. منخفض جوي وتوقعات بسقوط زخات من الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء 2022/12/21، أن تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً رطبة لذا يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.