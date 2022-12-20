سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري- سعر الذهب عيار 21- قفزت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الثاني 2022، تزامناً مع صعود المعدن "النفيس" عالمياً، ليقفز سعر عيار 24 نحو 11.25 جنيه دون مصنعية، حيث قفز سعر عيار 21 اليوم في مصر بقيمة 10 جنيهات عن سعر إغلاق أمس الثلاثاء كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بنحو 8.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

وتشهد مصر حالة من اضطراب الأسعار في سوق الذهب؛ جراء قفزات سعر الدولار المتتالية عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة وسعر الصرف المرن، مما دفع شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر إلى تعليق الأسعار لأكثر من مرة لحين ضبط الأسواق، فيما ترصد "العين الإخبارية" أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر ولحظي.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

صعد سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بنحو 11.25 جنيه، ليسجل 1874.25 جنيه للشراء، و1897.25 جنيه للبيع، بحسب موقع آي صاغة.

وانتعش سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنحو 8.75 جنيه ليبلغ 1405.75 جنيه للشراء، و1422.75 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بنحو 10 جنيهات ليسجل 1640 جنيها للشراء و1660 جنيها للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم انتعاشا بقيمة 1075 جنيها ليسجل 14275 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 14470 جنيها خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في مصر أمس

وأغلقت أسعار الذهب في مصر أمس الإثنين على نحو 1414 جنيهاً لعيار 18، وسعر الذهب عيار 21 سجل 1650 جنيهاً، وسعر الذهب عيار 24 سجل 1886 جنيهاً، أما سعر الجنيه الذهب في مصر يوم الإثنين أغلق عند مستوى 13200 جنيه، وسعر الأوقية (الأونصة) سجل 1787 جنيهاً، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

تحركات أسعار الذهب عالميا

قفزت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع قيمة الدولار، على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار هبوطا بنسبة 0.3% في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح. ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.04 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1685.16 دولار.