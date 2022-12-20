سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 20 ديسمبر 2022-سعر الدولار مقابل الليرة

واصل سعر الدولار ارتفاعه اليوم مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات صباح اليوم الأربعاء 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022، لدى السوق السوداء، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 60% منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بموازاة امتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.

سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء

انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية من حوالي 55 مليار دولار في عام 2018 إلى 20.5 مليار دولار في عام 2021.

وتراجعت الليرة بأكثر من 95% من السعر الرسمي، إضافةً لفقدان عشرات الآلاف وظائفهم منذ عام 2019 حيث تفاقمت الأزمة بسبب فيروس كورونا والانفجار الهائل الذي أصاب مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والذي تسبب بأضرار بمليارات الدولارات.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان إلى 44400 ليرة للشراء و44500 ليرة للبيع، تسعيرة بلغت ما بين 44250 و44350 ليرة لبنانية سجلها سعر صرف الدولار مساء أمس في السوق الموازية، بحسب موقع "لبنان 24".

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وعلى منصة "صيرفة" استقر سعر الدولار اليوم عند 30600 ليرة.

وللتحويلات، سجل سعر الدولار 41000 ليرة.

وفي البنوك سجل سعر الدولار 8000 ليرة.

ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان

ارتفعت أسعار المحروقات مجددا في لبنان، حيث أصدرت وزارة الطاقة والمياه، أمس الإثنين، جدولا جديدا بأسعار المحروقات.

وجاء الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات في لبنان على النحو التالي:

1- بنزين 95 أوكتان: 747 ألف ليرة لبنانية (زيادة 13 ألف ليرة لبنانية عن السعر السابق).

2- بنزين 98 أوكتان: 753 ألف ليرة لبنانية (تراجع 6 آلاف ليرة لبنانية عن السعر السابق).

3- الديزل (المازوت): 798 ألف ليرة لبنانية (تراجع 14 ألف ليرة عن السعر السابق).

4- الغاز: 478 ألف ليرة لبنانية (زيادة 8 آلاف ليرة لبنانية عن السعر السابق).