أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 21 ديسمبر 2022-سعر الذهب عيار 21- شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات صباح الأربعاء 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ارتفاعاً تزامناً مع صعود المعدن "النفيس" عالمياً، مع تراجع الدولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء

واستهل الذهب تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع تزامنًا مع تراجع مؤشر الدولار وسط تنامي المخاوف بشأن السقوط في الركود والذي بات أقرب من أي وقتًا مضى.

وفي المقابل نزل مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية في حدود 0.3% متجهًا صوب أدنى مستوياته في 6 أشهر عند مستوى 104.4.

وفي وقت سابق من تعاملات اليوم نزل مؤشر الدولار إلى مستويات دون الـ 104 نقاط حيث انخفض إلى 103.96 نقطة بينما كانت أعلى نقطة اليوم عند مستويات 104.79 .

واستمر العائد على السندات في النمو مع تزايد المخاوف بشأن الركود ليرتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستويات 3.66% بزيادة 0.182 نقطة.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - دون احتساب المصنعية- اليوم في السعودية نحو 216.94 ريال (57.68 دولار)، مقابل 216.89 ريال (57.68 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة جولد برايس توداي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 162.71 ريال (43.26 دولار).

ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية بحسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها وتكلفة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم

وزاد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء للجرام عيار 21 عند نحو 189.83 ريال (50.47 دولار)، مقابل 189.79 ريال ( 50.47 دولار) خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1519 ريالا (403.76 دولار).

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

أسعار الذهب عالميا

قفزت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع قيمة الدولار، على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار هبوطا بنسبة 0.3% في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح. ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.04 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1685.16 دولار.