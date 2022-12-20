سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 21 ديسمبر 2022- قفزة عالية، شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال مستهل تداولات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قفزة عالية تزامناً مع صعود المعدن "النفيس" عالميا على حساب خسائر الدولار.

واستهل الذهب تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار وسط تنامي المخاوف بشأن السقوط في الركود والذي بات أقرب من أي وقتًا مضى.

سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء

ونزل مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية في حدود 0.3% متجهًا صوب أدنى مستوياته في 6 أشهر عند مستوى 104.4.

هذا سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم 41.15 دينار (58.02 دولار)، مقابل 40.91 دينار (57.68 دولار)، في ختام تعاملات أمس الإثنين، بحسب "gold-price-today".

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن ليصل إلى 36.01 دينار (50.77 دولار)، مقابل 35.80 دينار (50.48 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الإثنين.

وبلغ سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 نحو 30.87 دينار (43.52 دولار)، مقابل 30.68 دينار (43.26 دولار)، خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 288.08 دينار (406.14 دولار)، مقابل 286.39 دينار (403.76 دولار) بنهاية تداولات أمس الثلاثاء.

كما سجل سعر أونصة الذهب نحو 1280 ديناراً (1804 دولارات)، مقابل 1272 دينارا (1794 دولارا) أمس.

تحركات أسعار الذهب عالميا

قفزت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع قيمة الدولار، على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار هبوطا بنسبة 0.3% في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح. ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.04 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1685.16 دولار.