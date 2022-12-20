صورة لميسي تحطم رقماً قياسياً على انستغرام

حصدت صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عشرات الملايين من الإعجابات على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وذلك بعد ساعات من نشرها عقب تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم لكرة القدم.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم، بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب نهاية المباراة بالتعادل 3-3، ليحقق ميسي حلمه في حمل الكأس، التي ظلت عصية عليه طوال مسيرته الكروية الطويلة، رغم ما حققه من بطولات وألقاب أخرى.

بعد انتهاء المباراة، نشر ميسي عبر صفحته الخاصة على إنستغرام صوراً له وهو يحمل كأس العالم، وصورا أخرى وهو يحتفل مع زملائه في المنتخب الأرجنتيني ويرفع كأس أفضل لاعب في البطولة، وكتب ما معناه: "أبطال العالم ".





وجمعت صورة ميسي 50 مليون إعجاب في 24 ساعة، لتقترب من الرقم القياسي المسجل لصورة "البيضة" على إنستغرام (56 مليون إعجاب).

وكانت صورة ميسي رفقة كريستيانو رونالدو، المنشورة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهما يلعبان الشطرنج، خلال حملة دعائية، حققت 41.9 مليون إعجاب، بينما جمعت صورة احتفال "الليو" بلقب كوبا أمريكا العام الماضي 22 مليون إعجاب.

وتوج ميسي بكأس العالم لأول مرة في مسيرته، وفاز أيضا بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2022، بفضل تسجيله 7 أهداف من أصل 15 هدفا سجلها منتخب الأرجنتين في مشواره نحو اللقب العالمي الثالث في تاريخه.