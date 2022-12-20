مواطنان يتمكنان من انتزاع قرار بوقف الاستيلاء على أرضهما في بلدة الخضر

تمكن مواطنان، اليوم الثلاثاء 20/12/2022، من انتزاع قرار بوقف الاستيلاء على أرضهما في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المحامي غياث ناصر تابع قرار إخطارين من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تم تسليمهما للمواطنين محمود يعقوب دعدوع، وياسين محمد عوض الله دعدوع، ويقضيان بتسجيل 64 دونماً لصالح شركة "تصوريم 2000" الإسرائيلية، في موقع الزيتونة بمنطقة خلة الفحم، جنوب البلدة.

يشار إلى أن ثلاثة مواطنين انتزعوا أمس قرارا من محكمة الاحتلال بوقف الاستيلاء على أرضهم في بلدة نحالين، غرب بيت لحم.