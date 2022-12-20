الجهاد يعزي عوائل الشهداء في جنين ورام الله

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد القائد تامر النشرتي والفقيد عيسى وشاحي في محافظة جنين، وعائلة الشهيد البطل مجاهد حامد في رام الله.

وعزى الوفد عائلة الشهيد القائد تامر النشرتي أحد أبرز مجاهدي كتيبة جنين - سرايا القدس، باستشهاد نجلهم الذي ارتقى أثناء أدائه واجبه الجهادي في مخيم جنين، حيث أعلن عن استشهاده صباح الاثنين متأثرًا بجروحه الخطيرة.

كما قدم الوفد واجب العزاء لعائلة وشاحي بوفاة الحاج عيسى وشاحي "أبو مروان"، والد الشهيد المجاهد منير وشاحي ابن سرايا القدس، الذي ارتقى شهيداً بتاريخ 5-4-2002م، خلال العدوان الغاشم على مخيم جنين.

في ذات الإطار، قام وفد الحركة بزيارة عائلة الشهيد والأسير المحرر مجاهد حامد من قرية سلواد في محافظة رام الله، والذي ارتقى شهيدا بتاريخ 7-12-2022م، إثر ملاحقته واعدامه بدم بارد شرق رام الله.

واستذكر القيادي المحرر خضر عدنان الشهيد الأسير المحرر مجاهد حامد، الذى أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال، وخاض معركة الإضراب عن الطعام لـ43 يوماً على التوالي في سبتمبر 2020م، مشيداً بأخلاقه وشجاعته.

وأكد وفد الحركة أن هذه الزيارات تأتي في إطار تقديم واجب العزاء لعوائل الشهداء بارتقاء أبنائهم على طريق القدس، وتكريماً لتضحياتهم الكبيرة وصمودهم وثباتهم، وتقديراً لما قدموه من نماذج مشرفة لفلسطين.