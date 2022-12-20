جدل في "إسرائيل" بسبب جثمان الشهيد ناصر أبو حميد

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 20/12/2022، أن الأوساط الأمنية والسياسية "الإسرائيلية" تشهد جدلاً بشأن تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن جميع الأجهزة بما فيها الجيش والشاباك والشرطة سيقدمون رأيهم في القضية حول فيما إذا كان سيتم تسليمها لمنع انفجار الأوضاع أو إبقائها محتجزة.

وطالبت السلطة عقب الإعلان عن استشهاد أبو حميد بتسليم جثمانه، فيما رفضت عائلة الشهيد إقامة بيت عزاء قبل تسليم الجثمان.

فيما قدمت عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا على يد أبو حميد للمحكمة العليا الإسرائيلية طلباً بشكل رسمي بمنع تسليم جثمانه.