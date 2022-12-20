الدفاع الروسية: اسقطنا 10 طائرات وقتلنا 180 جندياً أوكرانياً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن اسقاط الدفاعات الروسية 10 طائرات اوكرانية مختلفة الأنواع في أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الوحدات العسكرية الروسية قتلت ما يزيد على 180 جنديا أوكرانيا في ساحات القتال شرقي أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الوحدات الروسية قضت على نحو 30 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات عسكرية إثر القصف الجوي والمدفعي للجيش على وحدات القوات الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركيف.

وفي تشيرفونايا ديبروفا وستيلماخوفكا في لوغانسك، تم قتل 50 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتان و3 شاحنات رباعية الدفع، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

كما وفي بلدات إيفانو- دارييفكا وباخموتسكوي وأورلوفكا في دونيتسك، تمكنت الروس من قتل أكثر من 100 جندي أوكراني.

خسائر الجيش الأوكرانية وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية: