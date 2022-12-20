قاني: إيران اليوم علامة ذهبية للمقاومة في كافة المجالات

أكد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاني أنه تم تسجيل كل أعمال العدو، وسيتم ضربهم جميعاً بلا استثناء.

واعتبر فيلق القدس، خلال مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد السفير الإيراني السابق في اليمن حسين إيرلو، أن "أمريكا اليوم لم تحقق شيئًا سوى تشويه السمعة، وأنهم في السنوات العشرين الماضية ألقوا حثالة مثل إسرائيل في حياة شعوب المنطقة وأنفقوا 7 آلاف مليار دولار في هذا الصدد، لكن في النهاية فشلوا".

ورأى قاني أن أعداء المسلمين والثورة الإسلامية يقفون اليوم محتارين ومضطربين أمام كلمة المقاومة اليوم، وأن أمريكا والنظام الصهيوني هما الأعداء الرئيسيين لإيران، أما السعودية فهي حثالة أمريكا ولا تستحق اعتبارها عدوا.

وأكد قائد فيلق القدس أن الأمريكيين هُزموا في كل العصور، خاصة في العشرين عامًا الماضية، رغم استشهاد شخصيات مثل الشهيد قاسم سليماني وإيرلو وشهداء المقاومة.

وأكد قاني أن أمريكا "ليست رجلاً في ساحة المعركة الرئيسية"، وهي تستخدم إجراءات تكتيكية في مواجهة الشباب الجاهل في الفضاء الإلكتروني وتضطهدهم، لافتا الى أن الولايات المتحدة قد لجأت لتحريض الشباب الإيراني بعد عجزها في ساحات الصراع الأساسية.

وتابع قاني أنه في الاضطرابات الأخيرة حرضت أمريكا بعض الشباب وأنزلتهم الى الشارع ودفعتهم لاستعمال السلاح والتكسير والتخريب، وهي بذلك ارتكبت جرائم بحقهم، مؤكدا أنه "مهما كانت الضغوط الأميركية فسوف نضاعف الضغط". وأشار الى أن الأعداء "يحشدون كل قوتهم الإعلامية لمنع الناس من معرفة ما يجري".

وذكر قاني أنه "في اليوم الذي اغتالوا فيه الشهيد سليماني، طلبنا من الاسرائيليين بيع منازلهم ومغادرة فلسطين. اليوم، نرى أنه في الأراضي المحتلة، أنشأت شخصيات يهودية قديمة منظمات لمغادرة إسرائيل. مشيرا الى ان الاسرائيليون يتعرضون اليوم لضغوط شديدة. كاشفا أنه يجري تنفيذ ما لا يقل عن 40 إلى 50 عملية في الضفة الغربية أسبوعيا.

وأكد قائد فيلق القدس أنه تم تسجيل كل أعمال العدو "وسيتم ضربهم جميعاً بلا استثناء"، مضيفا أن "أي شخص قام بعمل إعلامي ضدنا ليوم واحد سيتعرض للضرب في يوم من الأيام وسيأتي اليوم الذي سيرى أنه لم يتبق له شيء".

وقال إنه "بفضل دماء الشهداء سيستمر الطريق المجيد بشرف وقوة، ويقف قائد الثورة بحزم ويدفع سفينة الثورة بقوة إلى الأمام".

واعتبر قاني أن إيرلو كان رجل مقاومة، واستطاع إظهار هذه المقاومة في مختلف المجالات السياسية والعسكرية، واصفا إياه برجل المقاومة حينما كان حاضرا في مجال الدفاع المقدس، وسفيرا للمقاومة عندما عمل في مجال الدبلوماسية.

وحول موضوع المقاومة، رأى قاني أن "المقاومة هي من الأمور التي أكد عليها الرسول (ص)، وهو أمر لا ينحصر بالرسول الكريم فقط، وإنما واجب على أتباعه أيضا".

ولفت الى أن "إيران اليوم علامة ذهبية للمقاومة في المجالات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعل الأمة تفتخر بالمقاومة".