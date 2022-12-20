الإعلام العبري: خلال أقل من 3 ساعات ثلاث عمليات إطلاق نار في محيط نابلس

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 20/12/2022، أن خلال ثلاث ساعات فقط، أطلق المقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار في محيط نابلس بالضفة المحتلة.

وذكرت وسائل الإلام، أن 3 عمليات إطلاق نار وقعت في محيط نابلس خلال 3 ساعات، أدت إلى أضرار طفيفة لحقت في مبنى لقيادة الجيش في "شومرون".

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، اليوم، تصديها لقوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك بنابلس بالضفة المحتلة.

وقالت الكتيبة في بيان صحفي مقتضب :"تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته قبل قليل من استهداف قوات الاحتلال على «حاجز بيت فوريك» بصليات كثيفة من الرصاص والانسحاب بسلام".

وتشهد المدن والمحافظات الفلسطينية اليوم توتراً شديداً على خلفية استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال الصهيوني.