مفاجأة من العيار الثقيل: رونالدو تفاوض مع مرسيليا

كشف باسيلي بولي أحد أساطير أولمبيك مرسيليا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أجرى مفاوضات مع مسؤولي النادي خلال الصيف الماضي.

ولم ينجح الطرفان في التوصل لاتفاق في ذلك الوقت ليضطر صاحب الـ 37 عاماً للبقاء في مانشستر يونايتد الذي فسخ عقده معه بالتراضي الشهر المنصرم.

ويرى بولي أنه كان يتوجب على المهاجم المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات العمل بجدٍ أكثر من أجل إتمام انتقاله إلى العملاق الفرنسي.

قال الفرنسي صاحب الأصول الإيفوارية الذي يشغل منصب سفير للنادي في حوار لقناة "إن دبليو تي في": "دخل كريستيانو في محادثات مع أولمبيك مرسيليا.

"أعتقد أنه كان عليه القدوم، إنه لاعب موهوب حتى لو تقدم في السن، أعتقد أنه قادر على تقديم المزيد في البطولة الفرنسية.

"حصل ذلك مع (ليونيل) ميسي، لم يقدم الكثير خلال موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، لكنه أثبت أنه الرقم واحد في العام الثاني."