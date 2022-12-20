هنية يهاتف والد النائب في البرلمان التونسي جميلة الكسيكسي معزيًا بوفاتها وشقيقتها

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ظهر اليوم الثلاثاء، والد النائب في البرلمان التونسي جميلة الكسيكسي، وقدم له التعازي بوفاتها وشقيقتها في حادث سير أليم.

واستحضر رئيس الحركة المواقف القوية للنائب من فلسطين، وتأكيدها الدائم على واجب الدولة التونسية تجاه القضية الفلسطينية وتحديدًا "ملف تجريم التطبيع " فضلًا عن عضويتها في ائتلاف البرلمانين لنصرة القدس وفلسطين ومشاركتها في معظم الملتقيات ذات الصلة بالحق الفلسطيني.

ودعا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء.