القيادي عز الدين: جريمة الأسير ناصر أبو حميد تتطلب وقفة جادة لوضع حد لسياسات الاحتلال

نعى المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين، مساء اليوم الثلاثاء، بكل فخر واعتزاز الشهيد القائد الكبير وأحد أعمدة الحركة الأسيرة ناصر أبو حميد الذي ترجل شهيداً نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

وأكد عزالدين في تصريح صحفي تعقيباً على ارتقاء الشهيد الأسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي، أن هذه الجريمة تتطلب وقفة جادة لوضع حد لسياسات الاحتلال الإجرامية وملاحقته إقليميًا ودوليًا، مشدداً على أن قضية الأسرى هي أولى القضايا على سلم أولوياتنا وتحريرهم واجب علينا مهما كلفنا من ثمن.

وقال :" إن الأسير ناصر أبو حميد ليس الأخير الذي سيكون في عداد الشهداء ما لم يتم التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال"، مبيناً أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة وتحرير الأسرى لا يكون إلا بالمقاومة المسلحة وعقد صفقات التبادل المشرفة.

وأضاف:" الحكومات الصهيونية المتعاقبة، يعلو أصوات أعضائها بقتل الأسرى في السجون وهو مؤشر لما هو قادم بحق الأسرى"، موجهاً رسالته لرجال المقاومة الأبطال وعلى رأسهم سرايا القدس أن يكثفوا من جهدهم في سبيل إطلاق وتحرير الأسرى.

وتابع المتحدث باسم الجهاد حديثه:" أن الأسرى في سجون الاحتلال لا يتلقون أبسط حقوقهم داخل السجن، والمتمثلة في منعهم من تلقى علاجهم وعرضهم على الأطباء، والسرطان يفتك بالعديد من الأسرى في السجون والأمثلة في ذلك كثيرة ومنهم الأسير معتصم رداد الذي ينهش المرض جسده، وعلى فصائل العمل المقاوم وعلى رأسهم سرايا القدس تحمل مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى".

وبين أن مؤسسات حقوق الإنسان لا تقوم بواجباتها تجاه قضية الأسرى ونحملها مسؤولية ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً أن هناك تآمر دولي وبعض التآمر العربي مع الاحتلال الأمر الذي دفعه لتصعيد إجرامه وإرهابه بحق أبناء شعبنا.

وأكد أن الواجب علينا الآن مواجهة الاحتلال بكل الطرق والوسائل والسبل وعلى رأسها المقاومة المسلحة، لافتاً إلى أن ارتقاء الأسير القائد ناصر أبو حميد سيحيي روح المقاومة لدى آلاف المقاومين في الضفة المحتلة والذين سيسيرون على نهجه.

وختم القيادي في الجهاد حديث قائلاً:" رسالتنا إلى مقاومينا في الكتائب المقاتلة في الضفة المحتلة بتصعيد المقاومة وحالة الاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه ليعلم أن دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة".