"عرين الأسود" تعلن استهداف "مغتصبة براخا" شرق نابلس بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص

أعلنت مجموعات عرين الأسود، مساء اليوم الثلاثاء، استهدافها "جنوب نابلس شمال الضفة الغربية" بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص.

وبحسب بلاغ عسكري للعرين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قالت فيه:" اذا صمت الجميع تحدَّثت بنادقنا فلن ينعم بني صهيون بالراحة والأمان، وأم ناصر أبو حميد تبكي على إبنها مطارداً، جريحاً، أسيراً ثم شهيداً، حيث قامت مجموعات عرين الأسود بإستهداف مغتصبة براخا بعبوة محلية الصنع وصليات مباركة من الرصاص الساعة ١٦:٤٠".

ووجهت العرين في بلاغها رسالة للعدو، قائلة:" فيّا لواء الجولاني انتشر بالجبال والسهول واكمن لنا إن استطعت، فأعين العرين لن تنام وهناك أمهات تبكي على فلذات أكبادها وسنرى من سيحاصر من".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

اذا صمت الجميع تحدَّثت بنادقنا فلن ينعم بني صهيون

بالراحة والأمان، وأم ناصر أبو حميد تبكي على إبنها مطارداً، جريحاً، أسيراً ثم شهيداً، حيث قامت مجموعات عرين الأسود بإستهداف مغتصبة براخا بعبوة محلية الصنع وصليات مباركة من الرصاص الساعة ١٦٤٠

فيّا لواء الجولاني انتشر بالجبال والسهول واكمن لنا إن استطعت

أعين العرين لن تنام وهناك امهات تبكي على فلذات أكبادها وسنرى من سيحاصر من

إخوتكم مجموعات عرين الأسود