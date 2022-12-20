نقل جثمان الأسير الشهيد أبو حميد إلى معهد الطب العدلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي نقلت جثمان الشهيد ناصر أبو حميد من مستشفى "آساف هاروفيه" إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير" في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن استشهاد الأسير أبو حميد (51 عاما) بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال.

ويُعاني الأسير ناصر، من ورم بارز في الرئتين يعرف بـ(السرطان)، إذ تم اكتشافه وهو بداخل سجون الاحتلال، في أغسطس/ آب من العام الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير ناصر، عام 2022، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و(50) عاما، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال.