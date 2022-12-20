أبو بكر: الأسير القائد الشهيد ناصر أبو حميد قتل بطريقة تعري المجتمع الدولي وصمته

صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، والذي يشارك في دورة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في المملكة العربية السعودية، أن قتل الأسير القائد ناصر أبو حميد جريمة .

وقال اللواء أبو بكر:" ناصر قتل بإستخدام سياسة القتل البطيء، حيث وفرت حكومة الاحتلال وادواتها البيئة الخصبة للسرطان، لينال من جسده الذي انتشر فيه المرض بشكل شرس، وأصبح رهينة للأوجاع والآلام، وما قدم له من أدوية وعلاجات، كان عبارة عن أكذوبة من صناعة وتسويق الاحتلال".

واستنكر اللواء أبو بكر قتل ناصر على مدار اكثر من عام ونصف، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً، ولم نلمس أي خطوات جدية تجاه اسرائيل لردعها ووضع حد لها ووقف هذا القتل لهذا البطل، الذي برحيله نعيش جميعاً حالة من الحزن والغضب.

وأضاف اللواء أبو بكر " ٢٣٣ شهيداً من أبناء الحركة الأسيرة قضوا على هذا الدرب، جراء هذه السياسات العنصرية الانتقامية، ولا زال العالم ومؤسساته ينتظر المزيد من الموت والقتل على يد هذه العصابة الصهيونية".