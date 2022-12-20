الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها دمرت 3 طائرات حربية أوكرانية إضافة إلى مروحيتين في سماء دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي :" إن مقاتلات تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-"29 قرب بلدتي ستيبانوفو وبيلوزرسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى مروحية من طراز "مي-8" قرب بلدة تيموفييفكا".

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" قرب مدينة أوغليدار ومروحية من طراز "مي-8" قرب قرية سيفيرنيه بدونيتسك أيضا، وذلك إضافة إلى 5 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة.