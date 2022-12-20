الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:13 م
20 ديسمبر 2022
الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها دمرت 3 طائرات حربية أوكرانية إضافة إلى مروحيتين في سماء دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي :" إن مقاتلات تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-"29 قرب بلدتي ستيبانوفو وبيلوزرسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى مروحية من طراز "مي-8" قرب بلدة تيموفييفكا".

 ودمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز  "سو-25" قرب مدينة أوغليدار ومروحية من طراز  "مي-8" قرب قرية سيفيرنيه بدونيتسك أيضا، وذلك إضافة إلى 5 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة.

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