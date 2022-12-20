"الدعليس" يعلن إطلاق اسم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد على إحدى مدارس القطاع

أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس عن إطلاق اسم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد، على إحدى المدارس في قطاع غزة

وقال الدعليس في الحفل السنوي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني في قاعة "رشاد الشوا":" إن تلك الخطوة تأتي إكرامًا للشهيد أبو حميد، ولتبقى قضية الأسرى حاضرة في أذهان شعبنا وطلابنا، مُدينًا بشدّة جريمة الاحتلال بحقه.

وبمناسبة يوم المعلم، أعلن الدعليس عن صرف الربع الرابع من مكافأة امتحان الثانوية العامة 2021م بعد رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر الحالي مباشرة، وتخصيص 10 رحلات عمرة للمعلمين والمعلمات المتميزين على أن يتم اختيارهم وفق معايير تضعها وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدعليس أنّه طلب من وكيل وزارة المالية كشفًا بكل الاستحقاقات المالية للمعلمين والمعلمات واتفق معه على جدولة هذه الأموال وصرفها، مضيفا "هذا حقكم وحقكم أكبر من ذلك".

واستشهد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الاسير ناصر أبو حميد بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الاثنين، الأسير أبو حميد وبشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جداً طرأ على حالته الصحية.