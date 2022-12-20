وسط اشتباكات عنيفة .. الاحتلال يقتحم منزل أحد كوادر الجهاد في بيت لحم ويهدد باعتقاله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:58 م
20 ديسمبر 2022
وسط اشتباكات عنيفة .. الاحتلال يقتحم منزل أحد كوادر الجهاد في بيت لحم ويهدد باعتقاله
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داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزل المحرر عياد الهريمي أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافة بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت لحم فجر اليوم وحاصرت منزل المحرر الهريمي، حيث قام الجنود بإطلاق قذائف وصواريخ أنيرجا تجاه المنزل مسببين حالة من الذعر لدى السكان.

وخلال عملية الاقتحام اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين الذين استهدفوا تمركزات الجيش بصليات مكثفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة فيها.

والمحرر الهريمي هو أسير سابق أمضى ما يقارب من 12 عامًا في سجون الاحتلال على خلفية الانتماء والعضوية لحركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة داهمت منزل المحرر الهريمي قبل أسبوع واعتدت بالضرب المبرح على والدته وإخوانه بعد فشلها في اعتقاله.

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