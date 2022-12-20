المفتي العام ينعى الأسير الشهيد ناصر أبو حميد

نعى المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، الشهيد الأسير القائد البطل ناصر أبو حميد، الذي استشهد اليوم جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء".

وقال المفتي حسين في بيان له، اليوم الثلاثاء: "احتسب عند الله الشهيد أبو حميد، الذي وافته المنية مكبلا بقيوده بعد صراع مرير مع احتلال بغيض ومرض عضال، استفحل في جسده بسبب تعمد الإهمال الطبي من قبل سجانيه".

وتابع: "خسرت فلسطين باستشهاده علما بارزا من مناضليها، وفارسا من فرسانها الأبطال، وقائدا وطنيا كبيرا، ومناضلا وفيا مخلصا للقدس وفلسطين وشعبها، فكان نموذجا للنضال والصبر والتضحية ورمزا من رموز أبطال شعبنا".

وتقدم المفتي حسين من خنساء فلسطين والدة الشهيد ناصر المناضلة الصابرة الحرة وإخوانه وبخاصة القابعين في زنازين الاحتلال ومحبيه وأسرته بأحر العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل شهيد فلسطين ناصر أبو حميد، وأن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان.