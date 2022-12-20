إصابة أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في مخيم العروب شمال الخليل

أعلنت مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء 20/12/2022 عن إصابة أحد جنود الاحتلال بحجر برأسه.

وكان عدد من المواطنين أصيب بالاختناق، خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري.

وأفاد مراسلنا، بأن المواجهات اندلعت اثر استشهاد الاسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال، بين المواطنين وبين قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، صوب المواطنين والمحلات التجارية.