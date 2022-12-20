وفاة مواطن دهساً في طوباس وتوقيف السائق

توفي مواطن ستيني، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، إثر تعرضه لحادث دهس وقع على مدخل بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمال شرق الضفة المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن مواطناً يبلغ من العمر 64 عاماً تعرض لحادث دهس من قبل مركبة أثناء عبوره الطريق، إذ نقل على إثرها الى مستشفى التركي في طوباس، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً".

وأكد ارزيقات، في تصريح مقتضب، توقيف السائق المتسبب بالحادث حيث باشر خبراء الحوادث بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم إعلام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.