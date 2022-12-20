القيادي البطش: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد ناصر ابو حميد ولن تمر دون عقاب

حمل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد ناصر ابو حميد ولن تمر دون عقاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية قرب مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة بعد استشهاد الأسير ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وقال القيادي البطش في تصريحات صحفية:" نعلن الحداد العام في قطاع غزة على جريمة اغتيال الأسير ناصر ابو حميد"..

وبدوره، قال المتحدث عن الحركة الأسيرة: "نودع الشهيد ناصر أبو حميد الذي عرفته شوارع الوطن مقاوماً مشتبكاً وارتقى نتيجة الإهمال الطبي والتقصير في السعي لتحريره".

وأضافت الحركة الأسيرة: "سياسة القتل الممنهج التي يرتكبها الاحتلال بحقنا لم ولن تضعف من عزيمتنا يومًا، ولن توقف مقاومتنا داخل السجن وخارجه، بل تزيدنا يقينًا بصواب المنهج والهدف، وسوف تدفعون ثمن إجرامكم قريبًا وعاجلًا وليس آجلًا".

وتابعت :"ألا يكفي هذا العدد من الشهداء في صفوف الأسرى حتى يلتقط الجميع الرسالة الواجب القيام بها لتحريرنا؟"

ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمر بحر في مؤتمر الفصائل: ننعى إلى أمتنا العربية والإسلامية ناصر أبو حميد الذي ارتقى في سجون الاحتلال فجر اليوم.

وأضاف بحر: استشهاد أبو حميد جريمة مكتملة الأركان يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة، وما جرى مع الشهيد أبو حميد يأتي في سياق سلسلة الجرائم الصهيونية".

وطالب المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى والتحرك الفوري لإنقاذهم.

وتابع بحر: "السلطة في رام الله مطالبة برفع ملف الأسير أبو حميد والأسرى الآخرين الذين يعددهم 233 أسيراً شهيدا إلى الجنايات الدولية".

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة الذي يرتكب الجرائم في كل الأراضي الفلسطينية.

يتبع..