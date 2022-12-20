بلدية النصيرات تعلن عن إقامة نصب تذكاري للأسير الشهيد القائد ناصر أبو حميد

أعلنت بلدية النصيرات، اليوم الثلاثاء، عن إقامة نصب تذكاري للأسير الشهيد القائد ابن مخيم النصيرات ناصر أبو حميد قرب تقاطع شارع العشرين وشارع أحمد ياسين.

وقالت بلدية النصيرات :"تعلن بلدية النصيرات عن إقامة النصب التذكاري للأسير الشــيد البطل ابن النصيرات "ناصر أبو حميد" في الميدان الذي سيتم إنشاؤه على تقاطع شارع الفرقان "العشرين" مع شارع أحمد ياسين "11".

وأشارت البلدية، أن ذلك يأتي ذلك تقديراً ووفاء للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، الذين ضحوا بزهرات شبابهم وأفنوا أعمارهم من أجل عدالة قضيتهم...

وتقدمت بواجب العزاء لأبناء شعبنا الفلسطيني باستشهاد الأسير البطل (ناصر أبو حميد) رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته.