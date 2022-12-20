الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة الشهر الماضي

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن الصادرات ارتفعت خلال شهر خللال شهر تشرين أول من عام 2022 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 4% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2021، وبلغت قيمتها 138.2 مليون دولار أميركي.

فيما انخفضت الصادرات إلى "إسرائيل" خلال شهر تشرين أول من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول من عام 2022. بينما تضاعفت الصادرات إلى باقي دول العالم مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 22.2 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الواردات خلال شهر تشرين أول من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 10% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 686 مليون دولار أميركي.

كما انخفضت الواردات من "إسرائيل" خلال شهر تشرين أول من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2022. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.

أما الميزان التجاري بخصوص، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 6% خلال شهر تشرين أول من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 11% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 547.8 مليون دولار أميركي.