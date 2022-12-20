توضيح من تعليم غزة بشأن الإضراب حدداً على روح الشهيد أبو حميد

نفى أحمد النجار مدير عام العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم بغزة اليوم الثلاثاء 20/12/2022 الأخبار المتداولة حول الإضراب وتعليق الدراسة في المدارس الحكومة ، معتبراً أنه سيتم فقط إلغاء الفقرات الفنية في حفل المعلم المتميز الذي تقيمه الوزارة اليوم حدادًا على روح الشهيد الأسير ناصر أبو حميد

وأشارت الوزارة إلى تنظيم فعاليات مدرسية للتنديد بسياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى لاستشـهـاد الأسير البطل ناصر أبو حميد في سجون الاحـتلال الإسرائـيلي.

وكانت وزارة التربية والتعليم برام الله أعلنت عن تعليق الدوام في كافة مدارس فلسطين بعد الحصة الثالثة ، حدداً على روح الشهيد ناصر أبو حميد الذي ارتقى في سجون الاحتلال .