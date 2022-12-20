نادي الأسير يستعرض معطيات هامة حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قدم نادي الأسير اليوم الثلاثاء 20/12/2022 معطيات جديدة للأسرى داخل سجون الاحتلال في أعقاب الاعلان عن ارتقاء الشهيد ابو حميد اليوم الثلاثاء داخل سجون الاحتلال .

وفيما يلي المعطات كاملة :

(4700) أسير/ة يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق.

(33) أسيرة يقبعن في سجن "الدامون".

(150) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).

-الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عددهم (25) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر القادم، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة من رفاقه نذكر منهم علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.

-عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (552) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.

-باستشهاد ناصر ابو حميد: فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة: بلغ (233) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

-الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: (10) أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام المنصرم 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد العام الجاري 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى خلال هذا العام في مستشفيات الاحتلال.

-الأسرى المرضى: أكثر (600) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

-المعتقلون الإداريون بلغ عددهم 835 معتقًلا إداريًا بينهم 4 أطفال، وأسيرتان.