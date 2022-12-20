"الجهاد الإسلامي" تنعى الشهيد القائد ناصر أبو حميد وتحمل الاحتلال كافة التداعيات نتيجة جريمته البشعة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 20-12- 2022، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد القائد المناضل الأسير ناصر ابو حميد من رام الله المحتلة، الذي ارتقى شهيداً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء في سجون الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن العدو المجرم يتحمل المسؤولية الكاملة عن اغتياله وتداعيات هذه الجريمة البشعة في ظل تصاعد عدوانه وإرهابه بحق أسرانا وأبناء شعبنا.

وقالت الحركة :"إن شعبنا العظيم الذي يقدم الشهداء والأسرى على مذبح الحرية، سوف يستمر على طريقه نحو حريته، وإن مقاومينا الذين ينتفضون على امتداد الساحات لن يغفروا للمحتل جريمته، أو يسمحوا باستمرار قتلنا واستباحة أرضنا ومقدساتنا".

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب أسرانا وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه هذه الجريمة الكبيرة، والعمل الجاد والحقيقي على لجم عدوان مصلحة السجون وحماية الأسرى والأسيرات من القتل المتعمد بحقهم.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد المناضل الأسير ناصر أبو حميد

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد القائد المناضل الأسير ناصر ابو حميد من رام الله المحتلة، الذي ارتقى شهيداً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء في سجون الاحتلال.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد القائد ناصر أبو حميد، لنؤكد أن العدو المجرم يتحمل المسؤولية الكاملة عن اغتياله وتداعيات هذه الجريمة البشعة في ظل تصاعد عدوانه وإرهابه بحق أسرانا وأبناء شعبنا.

إن شعبنا العظيم الذي يقدم الشهداء والأسرى على مذبح الحرية، سوف يستمر على طريقه نحو حريته، وإن مقاومينا الذين ينتفضون على امتداد الساحات لن يغفروا للمحتل جريمته، أو يسمحوا باستمرار قتلنا واستباحة أرضنا ومقدساتنا.

نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب أسرانا وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه هذه الجريمة الكبيرة، والعمل الجاد والحقيقي على لجم عدوان مصلحة السجون وحماية الأسرى والأسيرات من القتل المتعمد بحقهم.

نتقدم بالتعزية والمواساة من عائلة الشهيد القائد ناصر أبو حميد ووالدته الصابرة التي قدمت نموذجاً يحتذى في الصبر والعطاء، باستشهاد القائد ناصر الذي قاتل حتى اللحظة الأخيرة، ونجدد عهدنا مع الشهداء على الوفاء لتضحياتهم حتى دحر الاحتلال عن أرضنا فلسطين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444هـ ، 20 ديسمبر 2022م