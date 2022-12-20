القيادي المدلل لـ "فلسطين اليوم": استشهاد أبو حميد أكّد للعالم مدى حقد الاحتلال ويجب تقديم قادته لمقصلة العدالة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. أحمد المدلل، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، أنّ استشهاد الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، جريمة مشهودة مع سبق الإصرار، ارتكبها الاحتلال الصهيوني على مسمع ومرأى العالم كله، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وشدد المدلل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أنّ الاحتلال تعمّد إهمال حالة الشهيد أبو حميد الصحية، لأنه كان يُبيت نية قتل الأسير ناصر، في محاولة منه لكسر إرادة الأسرى وهمّة المقاتلين داخل السجون، مضيفاً أن الاحتلال بجريمته يؤكد للعالم كله مدى حقده ضد الأسرى.

وقال: إن جريمة الإهمال الطبي أدت إلى ارتقاء 233 شهيداً في سجون الاحتلال، مضيفاً، أن الاحتلال يواصل بارتكابه الجرائم بحق الأسرى أمام أنظار المؤسسات الحقوقية الدولية، والعالم المجرم الذي يُشارك الاحتلال في ارتكاب الجرائم بحق الأسرى.

وأشار إلى أن عدم وجود رادع دولي يقدم قادة الاحتلال إلى مقصلة العدالة الدولية، فإنه سيواصل ارتكاب جرائمه ضد الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وعن المطلوب فلسطينياً لردع الاحتلال، ومنعه من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأسرى، دعا إلى التحلل الفوري من الاتفاقيات مع الاحتلال التي أعطت الشرعية لارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لاسيما الأسرى والأسيرات داخل السجون، إضافة إلى تقديم ملفات جرائم الحرب بحق الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية، ومتابعة الملف عن كثب حتى تحقيق العدالة لهم.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى تجييش مؤسسات حقوق الانسان المحلية والعربية والدولية لتقديم قادة الاحتلال إلى المقصلة الدولية، مطالبا بتحقيق وحدة فلسطينية تتمحور حول المقاومة التي هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى من داخل السجون الصهيونية.

وطالب، منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية، للتدخل الفوري لإنقاذ الأسرى من بطش السجان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن اعتقالهم غير قانوني، وجاء نتيجة دفاعهم عن أرضهم وقضيتهم وقدسهم وأقصاهم.

ودعا د. المدلل، أنظمة التطبيع إلى وقف المهزلة التي أعطت الضوء الأخضر للاحتلال للتنكيل بالأسرى وارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين بشكل عام، والأسرى داخل السجون على وجه الخصوص.

وستشهد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الاسير ناصر أبو حميد بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال.