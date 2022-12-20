بالفيديو أول تعليق من والدة الشهيد ناصر أبو حميد!

علقت والدة الشهيد ناصر أبو حميد اليوم الثلاثاء 20/12/2022 عقب الإعلان عن استشهاد نجلها بالقول :الشهادة كانت أمنية ناصر وفي اخر زيارة له" .

وتابعت والدة الشهيد الشهيد ناصر قال لي: "أنا مشروع شهادة وبدي أروح عند أخوي الشهيد عبد المنعم وكل الشهداء".

واستشهد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في مستشفى "آساف هروفيه"، جرّاء سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الاثنين، الأسير أبو حميد وبشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جداً طرأ على حالته الصحية.



وبارتقاء أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967.