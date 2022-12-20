إصابة عسكريين بجروح إثر شن الطيران الصهيوني عدوانًا جويًا على محيط دمشق

أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عسكريين اثنين من الجيش السوري بجروح متفاوتة إثر شن الطيران الحربي الصهيوني عدوانًا جويًًا على أهداف عدة في محيط مدينة دمشق بسوريا.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، في بيان له، بأنه عند الساعة 12:30 من فجر اليوم، نفذ العدو "الإسرائيلي" عدواناً جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وذكرت الوزارة، أن منظومات الدفاعات السورية تصّدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها، مشيرةً إلى أن هذا العدوان أسفر عن إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية.

يشار إلى أن الطيران الصهيوني نفذ في 19 الشهر الماضي، عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط باتجاه بانياس، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.