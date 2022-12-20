سعر الدولار في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار و العملات الأجنبية في سوريا بتعاملات اليوم، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعاً جديداً اليوم مقابل الليرة في سوريا، لدى السوق الموازية (السوداء)، رغم استقراره بالبنوك.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر/ كانون الأول على مستواه عند 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء ارتفاعا جديدا إلى 6130 ليرة للشراء و6200 ليرة للبيع ، مقابل 6030 ليرة للشراء و6090 ليرة للبيع، بحسب منصة "الليرة اليوم" لرصد سعر العملة السورية، وذلك خلال مستهل تداولات الإثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 620 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما قفز سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 6509 ليرات للشراء، و6589 ليرة للبيع، مقابل 6392 ليرة للشراء، و 6460 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما صعد سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 327 ليرة سورية للشراء و333 ليرة سورية للبيع، مقابل 323 ليرة سورية للشراء و328 ليرة سورية للبيع، خلال تعاملات أمس.