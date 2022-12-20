سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 20-12-2022، شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق السوداء، رغم الضغوط المتزايدة على الليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

و بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار اليوم بالسوق السوداء في لبنان عند 44200 ليرة للشراء و44300 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر الذي سجله سعر صرف الدولار مساء أمس في السوق الموازية، بحسب موقع "لبنان 24".

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وعلى منصة "صيرفة" استقر سعر الدولار اليوم عند 30600 ليرة.

وللتحويلات، سجل سعر الدولار 41000 ليرة.

وفي البنوك سجل سعر الدولار 8000 ليرة.